Crise gouvernementale: Charles Michel remet la question du pacte migratoire entre les mains du Parlement

Le Premier ministre Charles Michel a indiqué mardi soir qu'il demandera au parlement de s'exprimer sur le pacte de l'Onu sur les migrations et qu'il portera ce message au Sommet de Marrakech.

Charles Michel a tenu une conférence de presse suite à la crise que traverse le gouvernement concernant le pacte migratoire des Nations-Unies. Suite au blocage au sein de la majorité et la N-VA qui s'oppose à ce pacte, le Premier ministre a décidé de remettre la question dans les mains du Parlement.

"J’ai donc l’intention de demander au président du Parlement de définir l’agenda, qu’un avis puisse être communiqué par le Parlement à ce sujet. J’ai donc l’intention d’aller à Marrakech pour communiquer la position qui sera approuvée par le parlement belge", a-t-il déclaré ce mardi en début de soirée.

Charles Michel se rendra donc à Marrakech pour transmettre la position de la Belgique, déterminée par le Parlement, sur ce dossier.



Une campagne N-VA qui dérape

Plus tôt dans la journée, la réunion du Comité ministériel restreint qui devait débuter mardi à 15h30 a été reportée à un moment indéterminé dans un contexte de crise gouvernementale aigüe au sujet du pacte de l'ONU sur les migrations.

En cause: la N-VA a débuté sur Twitter une campagne controversée sur la migration et le pacte. Celle-ci a été condamnée avec force jusque dans les rangs de la majorité. "La situation n'est pas bonne et la responsabilité est à imputer à ceux qui organisent des campagnes qui ne sont absolument pas conformes au pacte global", a indiqué mardi le vice-Premier ministre CD&V Kris Peeters. "Il y a quand même des doutes, à un moment où on est en train de chercher une solution, la N-VA semble avoir lancé sa campagne, il faut clarifier", a indiqué mardi le vice-premier ministre Open Vld Alexander De Croo en quittant le Lambermont après un entretien bilatéral avec le Premier ministre Charles Michel.



La N-VA reconnaît avoir commis "une faute"

"Le service de communication du parti a commis une faute dans le choix des images et du moment. Les gens commettent des fautes, cela arrive également dans notre parti", a commenté mardi à son arrivée au Lambermont le vice-premier ministre N-VA Jan Jambon.

Le président de la N-VA, Bart De Wever, a également reconnu que son parti avait commis une erreur en lançant une campagne sur les réseaux sociaux à propos du Pacte de l'ONU sur les migrations. Cela "a semé de la confusion et on aurait pu s'en passer, comme d'une rage de dents", a-t-il expliqué sur les ondes de Radio 1.