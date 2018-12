Crise gouvernementale: la N-VA quitte le conseil des ministres après quelques minutes, conférence de presse en cours

Un petit tour et puis s'en vont. Jan Jambon et Theo Francken ne sont restés qu'une demi-heure au conseil des ministres extraordinaire de ce soir. Ont-ils eu le temps d'entendre la proposition que devait formuler Charles Michel à propos du pacte migratoire des Nations Unies? Mystère. Une conférence de presse est sur le point de débuter au siège de la N-VA.

Theo Francken et le ministre de l'Intérieur Jan Jambon (N-VA) ont quitté le conseil des ministres après seulement quelques minutes. Ils ont annoncé dans la foulée une conférence de presse (en cours) au siège de la N-VA, rue royale à Bruxelles.

De son côté, le Premier ministre, Charles Michel, se rendra bien à la conférence des Nations Unies au Maroc sur le Pacte migratoire, a-t-il annoncé à l'agence Belga à l'issue d'un conseil des ministres extraordinaire. Il a constaté qu'il n'y avait pas de consensus pour remettre en cause la décision de soutien au Pacte prise en septembre.



Suite à la demande de la N-VA de remettre en cause la décision de septembre qui exprime le soutien au Pacte pour des migrations ordonnées, sûres et régulières, un conseil des ministres a été convoqué samedi soir. Le Premier ministre a réitéré sa proposition de soutien au Pacte avec une explication de vote concertée avec d'autres pays européens. Le Premier ministre a constaté qu'il n'y avait pas de consensus pour remettre en cause la décision de soutien au Pacte. Il représentera donc le gouvernement à la Conférence des Nations Unies au Maroc.

"Très faible" chance de parvenir à un compromis sur le pacte migratoire, selon Jambon

Il n'y a qu'une "très faible" chance de voir le gouvernement fédéral parvenir à un accord sur le pacte migratoire, avait affirmé le vice-premier ministre N-VA Jan Jambon à son arrivée au conseil des ministres extraordinaire de ce samedi soir. Le sentiment du ministre de l'Intérieur se base sur les déclarations qui ont été faites préalablement, a-t-il brièvement précisé. Le vice-premier ministre CD&V, Kris Peeters, a lui souligné l'importance de la résolution demandant au gouvernement d'approuver le pacte. "Je ne vais pas m'asseoir sur une résolution adoptée par une majorité des deux tiers", a assuré M. Peeters. Cette résolution n'est pas un "chiffon de papier", a-t-il ajouté, en écho à la fameuse expression de Leo Tindemans reprise jeudi à la Chambre par Charles Michel.