Passager décédé à l'aéroport de Charleroi: "Dans une démocratie, des policiers ont une formation et elle ne permet pas ce qu'on a vu là", estime Jean-Luc Crucke

Les syndicats de police sont convoqués en urgence ce matin chez le grand patron de la police fédérale. Cette convocation fait suite à l'affaire Chovanec, du nom de cet homme slovaque décédé en février 2018 à l'aéroport de Charleroi après son interpellation. Les syndicats ont multiplié les sorties depuis la diffusion des images de vidéosurveillance qui montrent notamment une policière faire un salut nazi alors que Joseph Chovanec est menotté au sol.

Ce week-end, deux hauts responsables de la police, dont le grand patron de la police aéronautique ont fait un pas de côté. L'un se retire le temps de l'enquête; l'autre est affecté à un service purement administratif. Une commission parlementaire conjointe Justice intérieur doit se tenir dans les prochains jours mais la date n'est pas établie.

Le chef de groupe PS à la chambre, Ammhed Laouej exige un audit en profondeur de la police aéronautique. Jean-Luc Crucke, ministre wallon du Budget et en charge des aéroports wallons était l'invité de Bel RTL. Il condamnait ces faits : "Il y a des gestes de policiers qui n'ont pas leur place chez des professionnels que sont les policiers et cela n'excuse en rien la violence de l'intéressé, qui clairement était tout à fait anormale aussi. Dans une démocratie, des policiers ont une formation et leur formation ne permet pas ce qu'on a vu là. C'est pour la Belgique une tache. Une enquête doit aboutir dans les meilleurs délais."