Qui aura le droit de CUMULER? 75 % des députés wallons vont devoir choisir entre la Région et leur commune

La Région wallonne impose le non-cumul des mandats pour ses députés. Dans chaque parti, seuls 25% des députés peuvent cumuler avec un poste de bourgmestre ou échevin. Les autres vont devoir choisir entre leur poste à la Région et dans leur commune.

Les résultats permettent à six députés PS de cumuler, cinq MR, trois Ecolo, deux cdH et deux du PTB. Parmi les socialistes à conserver leurs mandats locaux : Jean-Charles Luperto à Sambreville, Pierre-Yves Dermagne à Rochefort, Christophe Collignon et Paul Furlan.





Le critère: le taux de pénétration



Chez les libéraux, Jean-Luc Crucke à Frasnes-lez-Anvaing et sans doute François Bellot à Rochefort. Pour le cdH, Christophe Bastin à Onhaye et Benoît Dispa. Le bourgmestre de Gembloux va cumuler, comme il vient de le faire au Parlement fédéral : "Je peux vous dire que je suis à 99 ou 100% de présence dans l’enceinte parlementaire et au-delà de la présence, il y a un vrai travail. On ne m’a jamais reproché de négliger la commune dont j’ai la charge, donc c’est vrai que c’est une question d’organisation. Agir localement et penser globalement, c’est une belle complémentarité."



Sont autorisés à garder leur mandat communal, ceux qui ont réalisé le meilleur taux de pénétration : rapport entre les voix obtenues et le nombre d’électeurs de la circonscription. Les autres doivent choisir.





Un choix parfois difficile



Dimitri Legasse ne pourra pas être député wallon et bourgmestre de Rebecq. Situation similaire pour celui de Hannut, Emmanuel Douette. Julien Matagne a décidé, l’élu cdH préfère la Région à son poste d’échevin à Gerpinnes.



"Je me garderai bien de donner le moindre conseil. Si j’avais dû choisir, j’aurai pris le temps de la réflexion, de l’introspection, mais aussi de l’échange et de la concertation avec les amis proches au niveau local comme au niveau régional. Et en toute hypothèse, le choix aurait été un déchirement", confie Benoît Dispa, le député-bourgmestre cdH de Gembloux



Les règles internes d’Ecolo interdisent le cumul pour les députés wallons. Quant au PTB, aucun de ces élus n’est concerné par le double mandat.