Cyclassics Hambourg - Viviani: "Une victoire spéciale avec le maillot de champion d'Italie"

Elia Viviani a décroché sa 15e victoire de la saison dimanche en s'imposant sur la Classique d'Hambourg. Une victoire toutefois différente des autres. "C'est mon premier succès avec le maillot de champion d'Italie, je vais m'en souvenir toute ma vie", a-t-il réagi.

Une victoire sur les routes du WorldTour qui ravit l'Italien de chez Quick-Step qui garde encore en tête les deuxièmes places obtenues cette saison. "J'ai terminé deuxième de la Cadel Evans Road Race, deuxième à Wevelgem et encore deuxième sur la Prudential RideLondon. Maintenant, je gagne enfin au niveau WorldTour. C'est incroyable", a poursuivi le routier-pistard qui avait remporté quatre étapes sur le dernier Giro. Le champion d'Italie a ensuite remercié ses équipiers. "Mon équipe a une nouvelle fois fait un travail magnifique. Tout le monde a fait ce qu'il avait à faire. Nous avions bien étudié les derniers kilomètres et savions qu'il fallait rester devant car c'était très technique. Aux 400m, j'étais donc dans la position idéale dans la roue de Démare. J'ai attendu les 150 derniers mètres pour sortir et j'ai gagné. C'est une victoire encourageante à quelques jours de la Vuelta."