Daho et Henri PFR clôturent la première journée du Ronquières Festival

(Belga) La première des deux journées de la septième édition du Ronquières festival s'est déoulée samedi dans les meilleures conditions, au pied de la structure du plan Incliné. Quelque 20.000 personnes sont recensées sur le site durant tout la journée très ensoleillée où des dispositions ont été prises (distribution d'eau potable et arrosage des festivaliers) par les organisateurs, avec la Société Wallonne des Eaux (SWDE).

Les scènes bâbord et tribord ont fait le plein depuis leur ouverture samedi midi en enchaînant les concerts d'une programmation éclectique. En passant d'une scène à l'autre, les festivaliers ont assisté aux concerts de Tripode, Run Sofa, Royaume, Témé Tan, Fugu Mango, Caballero &JeanJass, Asaf Avidan, Loïc Nottet, Passenger, MC Solaar, Etienne Daho et au show impressionnant du DJ belge Henri PFR, qui retrouve le public de Ronquières pour la deuxième fois de sa très jeune carrière. Sans surprise, le festival affiche complet pour la cinquième année consécutive. Quelque 40.000 festivaliers sont attendus sur les deux jours du Ronquières Festival. L'événement musical ronquiérois se poursuivra tard dans la soirée de samedi avec le DJ Henri PFR, qui clôturera le festival dans la nuit de samedi à dimanche. L'événement musical se poursuivra dimanche dès 12h20 avec The Rackers et entre autres, Laurent Lamarca, Pierce Brothers, Thérapie Taxi, Intergalactic Lovers, Nada Surf, Triggerfinger, Girls in Hawaï, Kyo, et la star de la pop, Lily Allen. (Belga)