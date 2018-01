Dakar 2018 - Troisième victoire d'étape en camion pour le Belge Peter Willemsen

(Belga) Peter Willemsen a remporté jeudi, en tant que copilote du Néerlandais Ton Genugten, une troisième étape au rallye Dakar dans la catégorie camion. Ton Genugten, Willemsen et Bernard der Kinderen (Iveco), se sont montrés les plus rapides au terme de la 12e étape, disputée entre Fiambala et San Juan, en Argentine, sur la distance de 375 kilomètres.

Ils ont devancé le Tchèque Martin Kolomy (Tatra) de 4:11 et le Russe Eduard Nikolaev (Kamaz) de 6:21. C'est la troisième victoire d'étape pour le trio belgo-néerlandais après les succès dans les spéciales N.7 et 10. Serge Bruynkens, avec le Kazakh Artur Ardavichus (Iveco), a terminé à 15:14 du vainqueur, prenant la 5e place provisoire de l'étape selon les classements diffusés par les organisateurs. Au classement général, le Russe Nikolaev et l'Argentin Federico Villagra (Iveco) se livrent une bataille dantesque en tête du classement. Après dix jours de course, le Russe est repassé devant l'Argentin et compte une seule seconde d'avance sur le pilote local alors qu'il reste deux journées de course. Au classement général provisoire, Peter Willemsen est 4e à 5h23:40 alors que Serge Bruynkens est 5e à 5h36:25. Vendredi, la 13e étape reliera San Juan à Cordoba sur 369 kilomètres chronométrés. (Belga)