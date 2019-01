Dakar 2019 - Tom Colsoul est satisfait de sa 4e place

(Belga) Jakub Przygonski et Tom Colsoul (MINI John Cooper Works) ont terminé quatrième du Dakar 2019. Le duo a couru un rallye régulier et sans faute mais a perdu toutes ses chances de monter sur le podium lors de la sixième étape lorsque la boîte de vitesses est tombée en panne. Avant la course, Colsoul avait déclaré qu'il serait satisfait s'il faisait mieux que la cinquième place de l'an dernier. Colsoul a atteint son objectif et s'en montre satisfait.

"L'étape d'aujourd'hui n'était pas qu'une sortie sur la plage. La navigation était plutôt traître parce que nous sommes partis dans l'ordre inverse", a précisé Tom Colsoul. "Dans l'ensemble, c'est devenu une étape tranquille pour tout le monde et au classement, tout est resté comme avant. Avant le Dakar, j'avais dit que je serais satisfait d'un meilleur classement que la cinquième place de l'an dernier. Je pense que j'ai réussi avec cette quatrième place. Je ne dois absolument pas me plaindre. Bien sûr, j'aurais préféré être sur le podium, mais écoute, Loeb a eu ses problèmes comme nous. Dans la course, Loeb était juste plus rapide et je ne devrais pas m'attendre à finir devant lui. Je vais monter dans l'avion avec un bon feeling et ensuite on verra ce que l'avenir nous réservera." . (Belga)