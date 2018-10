Dallemagne veut des précisions de Vandeput sur les cadavres de sangliers trouvés à Lagland

(Belga) Le député fédéral Georges Dallemagne (cdH) interrogera prochainement à la Chambre le ministre de la Défense, Steven Vandeput (N-VA), concernant la découverte de plusieurs carcasses de sangliers, dont l'une a été testée positive au virus de la peste porcine africaine, dans le camp militaire de Lagland en province de Luxembourg.

M. Dallemagne souhaite notamment obtenir des précisions sur le nombre de carcasses retrouvées, ainsi que sur le timing des découvertes et la manière dont les informations ont été traitées. Il demandera également des éclaircissements au ministre quant à la participation de troupes belges à des exercices à l'étranger dans des zones infectées par le virus, ou encore aux entraînements de troupes étrangères sur le sol belge. "Existe-t-il des échanges entre les états-majors des différents pays infectés? Des formations ont-elles été données? Nos soldats et ceux des pays concernés ont-ils connaissance des moyens de propagation du virus et des mesures élémentaires de biosécurité?", s'interroge encore le député humaniste, qui juge "urgent d'avoir des réponses à ces questions". D'après lui, les mesures prises par le ministre wallon de l'Agriculture, son collègue de parti René Collin, "sont les bonnes, mais ne peuvent être les seules". Il insiste pour que "les autres départements se mobilisent tout autant". Le camp militaire de Lagland se trouve dans les 63.000 hectares de forêt touchés par l'interdiction de circuler dans le cadre de la gestion de la peste porcine africaine. (Belga)