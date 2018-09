Dans cette maison de repos de Celles, le bureau de vote est installé à... quelques mètres des chambres: "Il ne faut plus se déranger"

Les maisons de retraite wallonnes recevront un courrier de mise en garde dans les prochains jours. Les autorités régionales et communales les invitent à ne pas délivrer de certificats médicaux à tout va à leurs pensionnaires pour les dispenser de voter. C'est une information RTL info.

En effet, la moitié des wallons âgés de 80 ans et plus ne se rendent pas aux urnes. A Celles, en Hainaut, on a déjà pris les devants en vue des élections communales du 14 octobre. Un bureau de vote a été installé dans un home, la maison de repos Saint-Joseph.

On y a rencontré Freddy, 88 ans, qui ne se déplace qu'en chaise roulante. Mais il ira bien voter le 14 octobre, car un bureau sera installé... à quelques mètres de sa chambre. "Ici, il n'est pas question de se déranger pour aller voter, on vient sur place".

Une vingtaine des communes bénéficient de mesures particulières. Il y a donc ces bureaux de vote délocalisés, mais aussi des taxis spécifiques ou encore la mise à disposition d'assistants sociaux.