Davantage de Belges à la Banque mondiale

(Belga) Davantage de Belges pourront à l'avenir travailler au sein de la Banque mondiale, un groupe composé de cinq institutions œuvrant à la coopération au développement et à la réduction de la pauvreté dans le monde. Le vice-Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld) a signé un accord en ce sens samedi à Washington. L'objectif est de voir davantage de jeunes talents belges intégrer la Banque mondiale.

L'institution a été fondée en 1944, avec le Fonds monétaire international (FMI). A l'origine, la Banque mondiale devait contribuer à la reconstruction de l'Europe, ravagée par la Seconde Guerre mondiale. La banque accorde des prêts bon marché aux pays à faibles et moyens revenus, afin de réduire la pauvreté. La Belgique est l'un des membres co-fondateurs de la Banque mondiale mais notre pays est sous-représenté en terme d'effectifs. Sur les 16.000 collaborateurs que compte le groupe Banque mondiale, à peine 79 sont des Belges. Et leur nombre a diminué ces dernières années. En revanche, plusieurs Belges occupent des postes-clef au sein de l'institution. Alexander De Croo juge important d'avoir suffisamment de Belges dans les rangs de la Banque mondiale, d'autant plus qu'avec 105 millions d'euros, l'institution est le premier destinataire de l'argent de la coopération belge au développement. Le ministre a signé un accord en ce sens samedi à l'occasion des réunions de printemps de la Banque mondiale et du FMI, dans la capitale américaine. La Belgique contribuera dans ce cadre à hauteur d'un million de dollars à un fonds finançant des programmes de recrutement. (Belga)