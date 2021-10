Davantage de femmes inscrites aux épreuves de sélection de la police

(Belga) Les épreuves de sélection pour devenir inspecteur ou inspectrice de police comptent de plus en plus de participantes féminines, ressort-il de chiffres communiqués par la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden en réponse à une question du député fédéral Tim Vandenput (Open Vld). Entre 2017 et 2020, le nombre de candidates a augmenté de 42%.

En 2017, 1.808 femmes avaient participé aux épreuves de sélection. En 2020, elles étaient 2.574. Le nombre de total de participants a, dans la même période, augmenté de 21,5%. En 2017, 72% des candidats étaient des hommes contre 67% en 2020. Le taux de réussite aux tests de sélection pour les inspecteurs de police est d'un peu plus de 18 %. En 2017, il était de 15,5%. (Belga)