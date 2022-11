David Weytsman emmènera une liste libérale bilingue Open MR à la Ville de Bruxelles

(Belga) Les libéraux de la Ville de Bruxelles partiront ensemble aux prochaines élections communales de 2024, a annoncé mardi l'actuel chef du groupe MR-Open Vld, David Weystman. C'est celui-ci qui tirera la liste.

"C'est une évidence de s'associer avec l'Open-VLD à Bruxelles. Nous travaillons ensemble depuis des années, les valeurs sont communes et les combats également. Nous sommes aujourd'hui la première force de proposition et d'opposition. Nous voulons être le premier parti de la ville en 2024, car nous sommes la seule alternative à la majorité rouge-verte", a commenté le chef de file des Libéraux de la commune centrale de la capitale. Celui-ci a également exprimé son souhait de voir la prochaine majorité faire de l'économie, une priorité, dans une Ville qui se paupérise, ce qui "n'est pas une fatalité"! Autre souhait global de la future tête de liste, exprimé par voie de communiqué: "ramener du beau dans tous les quartiers de Bruxelles et redonner du prestige à la capitale de la Belgique". (Belga)