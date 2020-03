De Crem pas favorable à la règle du kilomètre, mais n'exclut pas la limitation de distance

(Belga) Le ministre de l'Intérieur, Pieter De Crem (CD&V), n'est personnellement pas favorable à l'idée de limiter les sorties à l'extérieur dans un rayon d'un kilomètre autour du domicile. Il n'exclut toutefois pas la possibilité que le Conseil National de Sécurité de vendredi impose une restriction de distance, a indiqué son porte-parole jeudi à Belga.

Le président de la Commission permanente de la Police locale (CPPL), Nicholas Paelinck, a appelé jeudi matin à ce que le Conseil National de Sécurité clarifie les règles concernent les sorties autorisées pour marcher, courir ou faire du vélo. La recommandation actuelle est que ces sorties doivent être effectuées à partir du domicile et ne doivent pas se faire en groupe. Selon Nicholas Paelinck, cette recommandation est trop vague. "La police ne peut rien faire appliquer sur cette base. Si nous trouvons un cycliste à 50 kilomètres de son domicile, nous n'avons aucune possibilité de lui dire qu'il ne doit pas se trouver là." En France, tous les déplacements non essentiels sont limités à 1 heure par jour et à 1 kilomètre autour du domicile. Le ministre de l'Intérieur Pieter De Crem ne considère pas cette dernière limitation comme une bonne idée. "C'est tout simplement impossible dans des endroits densément peuplés. Parfois, des centaines de personnes vivent ensemble dans des immeubles résidentiels et des immeubles à appartements. Si vous limitez la distance de leurs déplacements à 1 kilomètre, vous obtenez le contraire de ce que vous voulez. : éviter les contacts", explique le porte-parole du ministre. Celui-ci souligne que la mesure n'est pas non plus soutenue par la police elle-même. M. De Crem n'exclut toutefois pas la possibilité d'une limitation des distances. "Marcher, courir, faire du vélo ... Nous le recommandons, mais ce n'est pas le moment de faire de grandes balades. Quelqu'un qui va faire du vélo seul ne pose pas de problème. Mais si tout le monde le fait, cela peut devenir très préoccupant." (Belga)