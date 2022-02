De Croo n'exclut pas un passage à la phase orange du baromètre dans les prochains jours

(Belga) Le Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld) n'exclut pas un assouplissement des mesures sanitaires dans les prochains jours si la tendance à la diminution dans les hospitalisations se confirme.

"Il est normal de respecter le système que l'on a mis en place il y a quelques semaines après un débat assez long sur la nécessité d'avoir un baromètre", a expliqué M. De Croo, au cours de l'émission "L'invité" de RTL-TVi. "On voit que les chiffres vont plutôt dans le bon sens, mais c'est normal que l'on respecte le système dont nous avons convenu ensemble... Si on voit dans les jours qui viennent que le cap (ndlr: d'une diminution) est pris - et on voit que le cap est pris dans les soins intensifs -, si on voit que dans les hospitalisations cela continue à baisser dans la bonne direction, je pense qu'on peut anticiper le passage à la phase orange du baromètre", a nuancé le Premier ministre. Par rapport à la situation actuelle (code rouge), le passage au code orange engendrerait une série d'assouplissements notamment dans l'horeca (e.a. plus de limite horaire nocturne; masque facultatif pour le client; CST encore obligatoire en indoor mais seulement à partir de 100 personnes en terrasse); dans les cinémas et théâtres (jauges plus élevées en intérieur pour les événements intérieurs non-dynamiques); pour les concerts et discothèques (réouverture avec jauges); ou encore une plus grande capacité pour les événements en extérieur. (Belga)