De Croo rappelle à "BoJo" que les premiers vaccins britanniques sont "Made in Europe"

Le Premier ministre belge Alexander De Croo n'a pas résisté à la tentation de rappeler à son homologue britannique Boris Johnson que les premiers vaccins contre la Covid-19 administrés ce mardi au Royaume-Uni avaient été produits en Europe.

"Merci à notre système national de santé, à tous les scientifiques qui ont travaillé si dur pour développer ce vaccin, à tous les volontaires - et à tous ceux qui suivent les règles pour se protéger mutuellement", s'était félicité le Britannique en matinée, sur Twitter. "Made in Europe", lui a laconiquement répondu M. De Croo, en illustrant son tweet d'un drapeau de l'Union européenne, avec laquelle ferraille toujours le chantre du Brexit. Le vaccin en question a en effet été développé par l'alliance américano-allemande Pfizer/BioNTech et une bonne partie de sa production réalisée en Belgique. Le Royaume-Uni a lancé sa campagne de vaccination contre la Covid-19, la première dans un pays occidental, après avoir été le premier à donner son feu vert au vaccin Pfizer/BionTech. L'Agence européenne du médicament devrait rendre un avis sur ce vaccin d'ici fin décembre, tandis que le Canada pourrait commencer dès la semaine prochaine à vacciner sa population.