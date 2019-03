De Croo veut augmenter les pensions via une assurance groupe obligatoire

(Belga) Le ministre des Finances Alexander De Croo (Open Vld) veut rendre obligatoire l'assurance groupe pour les salariés afin que leur pension puisse atteindre environ 1.500 euros par mois, explique-t-il samedi dans une interview au journal Het Nieuwsblad.

Un travailleur sur trois, actuellement, ne dispose pas d'assurance groupe, ce que l'Open Vld entend changer. "A terme, nous devons la rendre obligatoire pour tous", a indiqué Alexander De Croo. "Nous aurons ainsi un bon mélange entre le système de pension légal et les pensions complémentaires", a-t-il ajouté. "De plus en plus de gens bénéficient d'une assurance groupe mais les cotisations sont trop faibles, souvent à peine 0,5%. A la fin de leur carrière, beaucoup de travailleurs se rendront compte qu'ils n'auront que quelques milliers d'euros. On ne va pas loin avec ce montant. Il faut que les cotisations atteignent au moins 3%", a encore indiqué le ministre. (Belga)