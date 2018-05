De Lijn compte élargir son offre digitale de titres de transport

(Belga) La société de transports en commun De Lijn compte élargir encore son offre digitale de titres de transport cette année. Après des tickets disponibles sous forme de sms et des m-tickets via les applications pour smartphone pour un ou dix trajets, les alternatives digitales devraient aussi concerner les pass pour la journée et les tickets pour des événements, indique la société dans un communiqué.

Avec la m-card, De Lijn avait inauguré en Belgique cette année une carte digitale pour 10 trajets sur smartphone. Dans le courant de l'année, la société de transport souhaite que tous les titres de transport disposent d'une version digitale. Des pass pour la journée et pour des évènements seront donc prochainement disponibles. "De la sorte, nous nous préparons à des bus et trams sans cash à bord", se réjouit le directeur général Roger Kesteloot. Annuellement près de 2 millions de cartes de voyages en papier sont consommées. Depuis le lancement des m-tickets en septembre, plus de 600.000 titres semblables ont été vendus. (Belga)