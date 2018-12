De nombreux Molenbeekois et élus politiques ont fait leurs adieux à Philippe Moureaux

(Belga) Une cérémonie officielle pour rendre hommage à Philippe Moureaux, décédé samedi à l'âge de 79 ans, a eu lieu mardi soir à partir de 17h00 dans la maison communale de Molenbeek-Saint-Jean, qui était comble. De nombreuses personnalités politiques étaient présentes aux côtés des habitants de la commune. Un écran géant retransmettait la cérémonie sur la place communale. Selon ses volontés, les Molenbeekois ont pu se recueillir auprès de son cerceuil durant la journée, entre 09h00 et 16h00. Les funérailles se dérouleront mercredi dans l'intimité familiale.

Des gerbes de fleurs entouraient le cerceuil. De nombreux élus ont tenu à venir lui rendre un dernier hommage, parmi lesquels Louis Michel, André Flahaut, Rudi Vervoort, Louis Tobback, Fadila Laanan, Joëlle Milquet, Pascal Smet, Emir Kir, Vincent De Wolf, Pierre Kompany ou encore Hervé Doyen. Le ministre-président du gouvernement bruxellois Rudi Vervoort a pris la parole avec d'autres représentants pour évoquer son travail politique de ministre comme de vice-président du PS, son engagement socialiste et notamment la loi Moureaux sur le racisme. Le recteur de l'ULB Yvon Englert a lui fait valoir sa carrière de professeur, doctorant en philosophie et lettres. Sa fille Catherine Moureaux, nouvelle bourgmestre de Molenbeek-Saint-jean, a pris la parole en fin de cérémonie pour notamment mettre en lumière "l'homme de principes" qu'il était et la proximité qu'il s'évertuait à entretenir avec les habitants de la commune, pendant les 18 années où il l'a dirigée. "Il était un père pour des milliers de Molenbekois. (...) Il a appris à être à l'écoute des gens." (Belga)