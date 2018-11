De nouvelles actions des gilets jaunes prévues à Namur

(Belga) Les gilets jaunes sont toujours en position au dépôt de Wierde ce vendredi alors que de nouvelles actions sont prévues pour les jours à venir.

"Nous sommes toujours présents et de plus en plus nombreux, nous sommes très bien suivis par les Namurois", explique Marc-Henri Jamain. La mobilisation continue et devrait prendre une autre ampleur ce week-end à Namur. "Nous allons garder le site de Wierde sous blocage mais parallèlement à cela, nous voulons mener d'autres actions dans le centre ville, déposer des tracts et expliquer aux citoyens notre objectif", poursuit-il. Alors qu'un entretient était prévu hier avec Charles Michel (MR) afin d'avoir des réponses aux questions des gilets jaunes, celui-ci n'a finalement pas eu lieu. "Nous avons refusé car au final, il ne s'agissait plus d'un direct mais d'une interview à laquelle le Premier ministre allait répondre plus tard. Nous voulions de la spontanéité et donc nous avons dit non". Une autre opportunité de s'exprimer devrait leur être donnée ce dimanche sur RTL-TVI où ils participeront à l'émission "C'est pas tous les jours dimanche". (Belga)