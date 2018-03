De pire en pire: l'Etat belge paie un tiers de ses factures en retard

Une facture sur trois n'a pas été payée à temps par les pouvoirs publics fédéraux l'an dernier. Au total, cela a concerné 266.626 factures, pour un montant de 1,6 milliards d'euros. La Justice est le pire élève, écrit Het Nieuwsblad lundi.

Les chiffres montrent qu'en 2016, il fallait compter 44 jours pour recevoir l'argent, un délai qui a augmenté à 56 jours en 2017. Le montant total de 1,6 milliard d'euros en 2017 est 42 millions d'euros plus important que l'année d'avant.





Deux tiers au SPF Justice



Le SPF Justice est le plus mauvais payeur. Deux factures sur trois y sont payées en retard, dans un délai de 118 jours. "C'est inouï et intenable", commente la députée Carina Van Cauter (Open Vld). "La Justice est un pilier de l'Etat de droit, et on doit la doter de suffisamment de moyens."



Ces paiements tardifs ont coûté aux pouvoirs publics 6,5 millions d'euros d'intérêts de retard. La Justice en a pris 5,8 millions d'euros pour son compte.