De plus en plus de travailleurs optent pour le vélo pour se rendre au travail

(Belga) Un travailleur sur trois (33%) enfourche, parfois, souvent ou toujours, son vélo pour aller travailler en Belgique, fait savoir vendredi Acerta dans un communiqué. La distance que les Belges parcourent à vélo pour se rendre au travail augmente également. Près d'un travailleur sur cinq (18%) qui se rend au bureau à vélo parcourt plus de 30 kilomètres par jour (+11 points de pourcentage par rapport à 2016), précise le prestataire de services RH qui s'est penché sur une base de données de 320.000 travailleurs à l'occasion de la Journée mondiale du vélo ce vendredi 3 juin.

La distance la plus courte (jusqu'à 5 km aller-retour) est le plus souvent parcourue à vélo (29% des travailleurs cyclistes), tandis que 20% pédalent jusqu'à 10 km et 21% jusqu'à 20 km par jour, note Acerta. Toutefois, même les travailleurs qui habitent à plus de 50 km (aller et retour) de leur lieu de travail optent plus souvent pour le vélo : 7% roulent déjà plus de 50 km, contre 2% en 2016. "Le succès du vélo électrique et du leasing vélo a sans aucun doute contribué à ce que les Belges parcourent de plus grandes distances à vélo pour se rendre au travail", explique Catherine Langenaeken, experte en mobilité chez Acerta Consult. Cette solution de mobilité séduit d'ailleurs davantage de personnes grâce au vélo électrique si l'on examine l'âge des travailleurs qui enfourchent leurs deux roues pour se rendre au travail. La catégorie des trentenaires est effectivement la mieux représentée (25,6%), mais de nombreux quadragénaires (24,0%) et quinquagénaires (24,2%) se rendent également, au moins occasionnellement, au bureau à vélo, souligne le prestataire RH. Pour célébrer la Journée mondiale du vélo, des organisations de cyclistes vont applaudir ce vendredi les personnes qui font le choix de se déplacer à vélo. (Belga)