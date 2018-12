De retour de Marrakech, Charles MIchel va enchaîner les réunions: peut-il éviter le vote de confiance?

De retour de Marrakech où il a confirmé l'approbation du Pacte des Migrations des Nations Unies par la Belgique, Charles Michel, désormais à la tête d'un gouvernement minoritaire depuis la sortie de la N-VA, entame une série de consultations ce mardi avec les groupes politiques. Le Premier ministre doit tâter le terrain et voir comment il va pouvoir travailler dans les semaines et les mois qui viennent avec les forces en présence au parlement pour faire passer ses projets.

L'orange bleue (du nom de la majorité désormais au pouvoir avec l'orange pour les centriste flamands du CD&V et le bleu pour les libéraux du MR et de l'Open VLD) est déjà sous pression. La N-VA, le sp.a, Groen, Défi et le parti d'extrême droite Vlaams Belang réclament un vote de confiance au parlement. Bart de Wever estime que si Charles Michel ne demandait pas la confiance du Parlement, il s'agirait d'un coup d'état.

Le Premier ministre est-il juridiquement forcé de se plier à leur volonté? Tout est question d'interprétation. Le vote de confiance n'est obligatoire que si le gouvernement modifie son programme politique. Et c'est là que les avis divergent. Pour la N-VA, le remaniement ministériel (remplacement des ministres N-VA qui ont démissionné) a engendré la formation d'un nouveau gouvernement Michel II avec un nouveau programme et de nouvelles priorités. Mais pour les partis flamands du gouvernement (CD&V et Open VLD), le gouvernement Michel I est toujours en place et poursuit le travail entamé depuis le début de la législature.

Lors de ses consultations, le Premier ministre va donc devoir ménager la chèvre et le chou pour convaincre la N-VA que ses priorités n'ont pas changé. Avec comme objectif prioritaire: obtenir leur soutien du parti de Bart De Wever pour les futurs votes du parlement sur les dossiers en cours et montrer une ouverture aux partis de l'opposition qui refusent de servir de roues de secours au Premier ministre jusqu'à la fin de son mandat.

S'il y a un vote de confiance, quels sont le scénarios possibles? Si le vote est positif, le gouvernement de Charles Michel, même minoritaire, gagne en légitimité. Si le vote est négatif, il y a deux possibilités

1. Le Parlement propose un nouveau gouvernement

2. Il n'y a pas de coalition de partis alternative, et on pourrait se tourner vers des élections anticipées. Pour l'instant, un tel scénario reste peu probable. On pourrait aussi se retrouver avec un gouvernement en affaires courantes comme ce fut le cas il y a quelques années où le gouvernement était resté en affaires courantes plus de 1000 jours.