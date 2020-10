De Sutter se concertera avec le secteur télécom pour lever les limites de téléchargement

(Belga) La ministre des Télécommunications, Petra De Sutter, se concertera avec les opérateurs télécoms à propos d'une suspension temporaire des limites de téléchargement afin de faciliter le travail en ligne des télétravailleurs et des étudiants, a-t-elle indiqué mercredi.

Le télétravail est redevenu la norme dans le monde du travail et dans certains niveaux d'enseignement afin de lutter contre la propagation de la covid-19. La limite au téléchargement de certaines connexions internet complique la tâche de travailleurs, d'élèves et d'étudiants. L'organisation de défense des consommateurs Test-Achats a demandé aux opérateurs télécom de faire preuve de "solidarité numérique" et de suspendre ces limites. "Les enfants qui suivent des cours à la maison ou les gens qui télétravaillent doit pouvoir le faire dans les meilleures conditions. Les opérateurs télécom sont d'une importance cruciale en cette période, comme ils l'étaient au printemps durant le confinement. Ils peuvent faire en sorte que les familles les plus vulnérables puissent traverser sans accroc cette période et qu'aucun élève ne souffre de retard parce que la technologie ne suit pas", a expliqué Mme De Sutter.