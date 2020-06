De Wever avait demandé à l'Open Vld et au CD&V de monter dans un gvt avec le Vlaams Belang

(Belga) Lors de la formation du gouvernement flamand l'an dernier, la N-VA avait explicitement demandé à l'Open Vld et au CD&V de monter dans un gouvernement avec le Vlaams Belang, indique vendredi l'ancienne président de l'Open Vld, Gwendolyn Rutten, lors de l'émission "De afspraak op vrijdag".(Canvas).

"Lors de la formation du gouvernement flamand, voici un an, alors que nous étions pleinement impliqués dans les discussions, la N-VA nous a dit tout comme au CD&V: rejoignez-nous dans un gouvernement N-VA-Vlaams Belang. Nous vous récompenserons généreusement, mais nous voulons faire participer le Vlaams Belang. Cette proposition a vraiment été sur la table et a été vraiment testée politiquement. Seule ma réponse a toujours été claire: non", a déclaré Me Rutten, qui était alors encore présidente de l'Open Vld. (Belga)