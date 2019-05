Débat des présidents: faut-il rétablir l'âge légal de la retraite à 65 ans?

Les différents partis ont fait part de leurs points de vue sur les pensions. Rappelons-le, le gouvernement Michel avait introduit une mesure assez controversée: l'âge de la pension sera reporté à 66 ans d'ici 2025 et à 67 ans d'ici 2030.

Ecolo, CDH et PS sont notamment insatisfaits par cette mesure.

Jean Marc Nollet est formel: "On a pas besoin de ce genre de mesure". Il considère qu'il y a une contradiction entre d'une part les jeunes qui cherchent du boulot et souhaitent travailler et d'autre part, les plus âgés qui sont épuisés par leur carrière. Il propose une solution: élargir un plan tandem dans d'autres secteurs que celui du non-marchand.

Quant à Maxime Prévot, il estime que "ce dossier a été abordé à l'envers". De fait, les enjeux de la pénibilité du travail n'ont pas été pris en compte dans cette mesure. "Ce n'est pas cohérent, un non-sens" selon lui.

Elio Di Rupo n'hésite pas à dire "qu'il ne veut pas que les gens meurent au travail". Il insiste en disant: "On ne peut pas faire en sorte que seul une partie des gens aisées puissent s'en sortir et que les gens qui travaillent aient l'obligation d'aller jusque 67 ans".

Charles Michel rétorque en disant qu'il y a une division entre ceux qui font "le choix de la facilité" et ceux qui font "le choix de la responsabilité". Selon lui, il faut prendre en compte le fait qu'on a une hausse de vie plus élevée.