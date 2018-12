Début d'incendie chez Belgian Fibers à Mouscron

(Belga) Un incendie s'est déclaré samedi matin dans la société Belgian Fibers à Mouscron. Trois corps de pompiers sont intervenus. Les pompiers ont déclenché le plan mono-disciplinaire. On ne déplore aucun blessé.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés samedi, peu après 01h00 du matin, qu'un incendie s'était déclaré dans les installations de la société Belgian Fibers implantée au n°91 du boulevard Industriel à Mouscron. Venant des casernes de Mouscron, Estaimpuis et Tournai, trois autopompes, deux camions-citernes, deux camions-échelles et un poste de commandement ont été dépêchés sur les lieux. A l'arrivée des premiers secours, les flammes traversaient déjà la toiture. "On a déclenché le plan mono-disciplinaire ce qui nous permet de monter en puissance au niveau des véhicules et du nombre d'officiers qui sont rappelés sur place. L'intervention a été dirigée par le lieutenant Luc Vanderdope", indiquait samedi matin le major Julien Gillet. "Le feu a pris dans une extrudeuse de fil en plastique. Il s'est communiqué à un circuit d'huile thermique, puis à un vase d'expansion qui se situait dans un baraquement en toiture. Le 'Derbigum' de la toiture s'est aussi embrasé. C'est cette partie là qui a brûlé. L'incendie a touché uniquement ce toit, le reste de l'usine a été préservé. Par sécurité, toute l'alimentation électrique de l'entreprise a été coupée", précise l'officier. Les pompiers sont restés sur place jusqu'à 04h15 du matin. Créée en 1984, la société Belgian Fibers Manufacturing est l'un des principaux producteurs indépendants de fibres de polyoléfine au monde. Cette société est spécialisée dans la production de fibres hautement techniques en PP et PE destinées aux non-tissés en feutre aiguilleté pour géotextiles et à l'industrie automobile ainsi qu'aux composites. Belgian Fibers est également spécialisée dans les fibres coupées courtes pour le renforcement du béton. (Belga)