Début d'incendie dans l'usine Drafil à Mouscron

(Belga) Un incendie s'est déclaré lundi soir au sein de la SA Drafil à Mouscron. Trois corps de pompiers ont été dépêchés sur les lieux. Le feu a rapidement été circonscrit.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés lundi soir, vers 20h20, qu'un incendie s'était déclaré dans les installations de la société Drafil, implantée au n°8 de l'avenue Robert Verzele à Mouscron. Venant des casernes de Mouscron, Tournai et Estaimpuis, deux autopompes, un camion-citerne, un camion-échelle et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur les lieux. Selon le dispatching de la zone Wapi, le feu était peu important et les pompiers ont été maîtres de la situation vers 21h15. Les services de secours étaient toujours sur place vers 21h30. Fondée en 1977, la SA Drafil est spécialisée dans l'agencement de magasins, PLV, containers et caisses palettes, pièces techniques suivant plan. Occupant à Mouscron 88 ETP, cette société fournit des présentoirs, étagères et tout ce qui constitue l'agencement des plus grandes enseignes de supermarchés, de bricolage, de sport et de vêtements. (Belga)