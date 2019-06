Decastar Talence - Nafissatou Thiam, sans pression, et Thomas Van der Plaetsen, pour une perf' à Talence

(Belga) Nafissatou Thiam va disputer ce week-end au Decastar de Talence son premier heptathlon depuis l'Euro de Berlin en août dernier. Egalement présent dans la banlieue bordelaise, Thomas Van der Plaetsen tentera d'y décrocher son billet pour les Mondiaux de Doha, au contraire de Thiam, déjà qualifiée pour le rendez-vous qatari.

"Je ne suis pas vraiment à la recherche d'un total de points", a confié Nafi Thiam jeudi lors d'un point presse à Talence. "Je veux surtout rester sur un bon sentiment. Il restera ensuite trois mois avant Doha. Par rapport aux autres saisons, c'est comme si nous étions en avril, n'attendez pas de moi de grosses performances, et surtout pas un record d'Europe après ma blessure." Championne olympique, du monde et d'Europe de l'heptathlon, Nafi Thiam s'était blessée au mollet en janvier lors d'un stage en Afrique du Sud et avait renoncé à la saison indoor et l'Euro en salle de Glasgow, en mars dernier. Elle avait ensuite fait l'impasse sur l'Hypomeeting de Götzis, en Autriche, qui s'est déroulé les 25 et 26 mai, ce rendez-vous tombant un peu trop tôt. Elle avait dès lors décidé de participer pour la première fois de sa carrière à la réunion de Talence. Elle pourrait y valider son billet pour les Jeux olympiques de Tokyo. Il faut pour cela prendre 6.420 points. Nafi Thiam, dont le record est de 7.013 points (à 19 points du record d'Europe), aura pour principales adversaires la Lettonne Laura Ikaunice (6.815 points), la Cubaine Yorgelis Rodriguez (6.742 points) et la Néerlandaise Anouk Vetter (6.636 points). "Mes premières compétitions étaient bien. Sur 200m, je me suis même surprise moi-même. Mais je n'ai pas vraiment couru ces trois derniers mois. Juste du vélo et de l'aqua-jogging." Chez les messieurs par contre, Thomas Van der Plaetsen en sera à sa seconde tentative de réussir le minimum pour les Mondiaux sur décathlon (8.200 points). Le minimum olympique est de 8.350 points et son record personnel de 8.332 pts. "L'objectif ce week-end est très clair", a expliqué le Gantois. "Je suis ici pour réussir le minimum de 8.200 points pour les Mondiaux de Doha. Un record personnel ou un minimum olympique serait encore plus beau, mais il y aura encore des occasions plus tard. Pour le championnat du monde, c'est ce week-end. J'avoue que je sens un peu de pression. J'ai essayé de garder ma forme d'avil, mais ce n'est pas facile." Lors de sa première tentative, Van der Plaetsen avait été victime d'une mésaventure qu'il a qualifiée "d'extrêmement improbable" en avril à Germiston en Afrique du Sud. Le décathlon comptant pour les championnats d'athlétisme sud-africains avait été définitivement arrêté en raison d'une panne d'électricité alors que le Belge, dont le record personnel est de 8.332 points, était en avance de 135 points sur le schéma pour atteindre la limite qualificative pour les Mondiaux de Doha.