Décès d'Armand De Decker - Françoise Schepmans (MR) se souvient d'"un Bruxellois qui aimait et défendait sa Région"

(Belga) La députée bruxelloise et ancienne bourgmestre de Molenbeek, Françoise Schepmans (MR), a fait part mercredi soir de sa tristesse à l'annonce du décès du ministre d'Etat libéral, Armand De Decker, ancien président du Sénat et ancien bourgmestre d'Uccle.

"J'apprends avec tristesse le décès d'Armand De Decker. Président du Sénat, bourgmestre et surtout un Bruxellois qui aimait et défendait sa Région", a communiqué l'ex-bourgmestre de la commune bruxelloise. L'élu ixellois Gautier Calomne a aussi rendu hommage sur le réseau Twitter à "une figure marquante de la vie politique belge et du libéralisme bruxellois". Il présente ses condoléances à la famille de M. De Decker. (Belga)