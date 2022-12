Décès d'un sexagénaire dans un incendie à Anvers

(Belga) Un homme de 67 ans a péri dans un incendie survenu samedi soir dans le district anversois de Wilrijk, selon des informations de la VRT confirmées par la police anversoise à Belga dans la nuit.

L'incendie s'est déclaré vers 20H30 dans une habitation de Wilrijk. Les circonstances exactes du départ de feu doivent encore faire l'objet d'une enquête, mais il semble qu'une cheminée soit en cause, selon le porte-parole de la zone de police, Wouter Bruyns. "Il y avait de forts dégagements de fumée dans l'habitation", selon ce dernier. "L'habitant a ouvert les portes et fenêtres pour laisser la fumée s'échapper, mais il a perdu connaissance en l'inhalant. Les pompiers ont tenté de le réanimer, mais il n'a pas survécu. Deux autres personnes ont légèrement été intoxiquées et ont été hospitalisées pour contrôle". (Belga)