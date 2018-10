Décès de deux coureurs lors du semi marathon de Cardiff

(Belga) Deux coureurs sont décédés d'un arrêt cardiaque sur la ligne d'arrivée du semi marathon de Cardiff dimanche, ont confirmé les organisateurs.

"C'est avec un profond regret que les organisateurs du Cardiff Half Marathon, Run 4 Wales, doivent annoncer que deux coureurs sont décédés lors de l'évènement cette années après avoir subi un arrêt cardiaque sur la ligne d'arrivée", explique la déclaration publiée sur le site internet de la course au Pays de Galles. Les coureurs ont bénéficié de soins médicaux immédiats, et ont été transporté à l'hôpital où ils sont ensuite décédés. Ce sont les premiers décès pour un semi marathon organisé depuis 15 ans et considéré comme la seconde plus grande course de ce genre au Royaume-Uni. Plus de 25.000 sportifs participaient à l'évènement dimanche. (Belga)