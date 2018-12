Décès de Philippe Moureaux: Charles Picqué salue un "négociateur précieux"

(Belga) Le bourgmestre PS de la commune bruxelloise de Saint-Gilles et président du parlement régional, Charles Picqué, s'est joint samedi en milieu de journée au concert d'hommages et de messages de sympathie à la suite du décès d'une ancienne figure importante des socialistes bruxellois, l'ancien sénateur et ministre Philippe Moureaux.

"Il faut souligner combien il fut un négociateur précieux dans les processus de réformes institutionnelles qui se sont succédé, ainsi que le rôle essentiel qu'il a joué dans notre volonté de créer la Région bruxelloise et d'en défendre les intérêts", a indiqué M. Picqué dans une réaction transmise par son secrétariat. "Il sut aussi conjuguer une action concrète proche des réalités quotidiennes de sa commune", celle de Molenbeek-Saint-Jean, où Moureaux est resté maïeur de 1992 à 2012, a-t-il ajouté. "Homme de conviction, il fut d'un grand soutien dans le développement des politiques menées au bénéfice des quartiers et des populations les plus fragiles de la Région. Il fut aussi un acteur d'une réflexion politique plus large enrichie par une grande culture personnelle", se rappelle encore Charles Picqué, qui admet toutefois que leurs relations "furent parfois marquées par des divergences". M. Picqué était à la tête des tous premiers gouvernements régionaux bruxellois, en 1989-1995 et 1995-1999, alors que Philippe Moureaux était, au niveau fédéral dans les gouvernements Martens VIII et IX ministre de la Région bruxelloise (dans un premier temps) et des Réformes institutionnelles. (Belga)