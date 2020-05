Décision la 3e semaine de mai pour le maintien des camps et stages de jeunesse de l'été

(Belga) Une décision sur le maintien des camps de jeunesse, des plaines de vacances et des stages d'été sera prise au plus tard la troisième semaine de ce mois, a annoncé mardi la ministre de la Jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie Glatigny, sur les ondes de La Première (RTBF).

"On espère" que ces activités pourront avoir lieu, a-t-elle indiqué. "On sait à quel point c'est crucial: il y a 2.700 camps cet été, 1.200 plaines de vacances, des stages, et on sait à quel point c'est important pour les jeunes de faire un exercice de socialisation et de bien-être psychologique". Une concertation est en cours avec la Flandre - qui envoie 1.200 camps de jeunes chaque été en Wallonie - et les experts sanitaires. Est à l'étude un protocole commun Flandre-Fédération Wallonie-Bruxelles pour une reprise des activités "dans des conditions sanitaires idéales", selon Mme Glatigny (MR). Un plafond de 50 jeunes par camp est sur la table. (Belga)