Décision mardi du maintien de la nationalité belge pour Fouad Belkacem

(Belga) La cour d'appel d'Anvers se prononcera mardi sur la déchéance - ou non - de la nationalité belge de Fouad Belkacem. Pour le ministère public, il manque clairement à ses obligations de citoyen belge.

Fouad Belkacem a été condamné en janvier 2016 à douze ans de prison et 30.000 euros d'amende en tant que dirigeant du groupe terroriste Sharia4Belgium. Une procédure pour le priver de sa nationalité belge a été lancée en octobre 2016. Selon le parquet général d'Anvers, il représente une menace permanente pour la sécurité publique et a sérieusement manqué à ses obligations de citoyen belge. Son avocate, Me Liliane Verjauw, reconnaît ses lacunes mais affirme qu'il ne représente plus un danger pour la société. Le déchoir de sa nationalité serait disproportionné, selon elle. Fouad Belkacem craint que si sa nationalité belge lui est retirée, la prochaine étape soit son extradition vers le Maroc. "Mais il n'a plus aucun lien avec le Maroc. Il a essayé de renoncer à sa nationalité marocaine, mais il a reçu des informations erronées du consulat marocain. Mon client est et se sent belge. Sa famille est ici depuis 50 ans, depuis trois générations. C'est ici que sont sa femme et ses enfants. Sa nationalité belge est une partie de lui-même", a défendu son avocate. (Belga)