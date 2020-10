Déclaration de politique générale cet après-midi: à quoi faut-il s'attendre?

Tous ces partis, membres du gouvernement fédéral, mais aussi ceux de l'opposition, se retrouvent à 14h dans l'hémicycle du parlement européen pour écouter, en séance plénière, la déclaration de politique générale du nouveau premier ministre. Notre journaliste Benoît Duthoo nous expliquait comment cela allait se dérouler.

"Avant la déclaration politique générale qui vous l'avez dit est le rendez-vous de cette séance plénière, il y a à 14h la prestation de serment des suppléants qui remplacent des députés, qui eux-même deviennent ministres. C'est le cas par exemple de Karine Lalieux pour le parti socialiste ou George Gilkinet qui devient ministre de la Mobilité. Il était député et devient ministre. A 14h15, la déclaration de politique générale sera lue par Alexander De Croo, le Premier ministre. Je vous rappelle que cette déclaration est en quelque sorte le résumé du programme du gouvernement. Les débats n'auront pas lieu aujourd'hui. Ils auront lieu demain au parlement européen, des débats pendant lesquels les partis de l'opposition et de la majorité pourront prendre la parole. Et le vote est prévu à 15h samedi. Il y aura donc bien 48 heures entre la dépôt de la motion de confiance aujourd'hui et le vote samedi à 15h."

Déménager le parlement j'imagine que cela demande une certaine organisation ?

"Vous savez que le personnel du parlement est nombreux mais tout le monde ne déménage pas. Certains traducteurs ont déménagé, certains huissiers aussi. C'est une journée particulière. C'est certain. Il faut savoir que cette mesure a été prise pour respecter la distanciation physique, et comme vous pouvez le voir derrière moi la salle est grande, la distanciation physique sera respectée. Il y a environ 750 places pour 150 députés belges. Chaque député pourra donc avoir au moins 2 sièges de libres à côté de lui."