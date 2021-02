Déconfinement: le Premier ministre va s'exprimer sur la méthode envisagée, à 14h30

(c) Belga

Alors qu'un comité de concertation est prévu ce vendredi (pour lequel les ministres de la culture demandent une reprise du secteur culturel), dès ce lundi le Premier ministre, entouré notamment d'Yves Van Laethem et Steven Van Gucht, les porte-paroles du centre de crise, tiendra une conférence de presse extraordinaire à 14h30. L'objectif serait de présenter la situation actuelle et la manière dont les autorités envisagent le déconfinement dans les prochaines semaines et mois. "Nous présenterons les faits sur lesquels nous nous basons", a déclaré Alexander De Croo.

Le ministre président-flamand: "On pourrait discuter de l'ouverture des terrasses raisonnablement vite"

Si les chiffres du coronavirus en Belgique incitent encore à la prudence, certains assouplissements doivent quand même pouvoir être discutés vendredi, lors du Comité de concertation, a affirmé lundi le ministre-président flamand Jan Jambon. "La prudence reste absolument à l'ordre du jour", a-t-il déclaré en marge d'une conférence de presse à Anvers. Mais néanmoins, certains assouplissements doivent pouvoir être discutés, a poursuivi Jan Jambon en évoquant notamment l'appel des organisations de jeunes. "Les jeunes sont un groupe cible important. Nous savons tous à quel point c'est difficile pour eux en cette période", a-t-il dit. Par contre, une réouverture de l'horeca semble prématurée. "J'espère du fond du coeur qu'on pourra rouvrir rapidement ce secteur mais avec les chiffres actuels qui ne vont pas dans la bonne direction, ce serait imprudent. On pourrait toutefois discuter de l'ouverture des terrasses raisonnablement vite", a conclu le ministre-président flamand.