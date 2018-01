Deliveroo: "Forte hausse du nombre de coursiers souhaitant travailler comme indépendants"

(Belga) "Durant la seule première semaine de janvier, plus de 1.000 personnes ont postulé pour collaborer avec Deliveroo en Belgique comme indépendants ou étudiants indépendants. Et plus de 50% des commandes de Deliveroo en Belgique sont maintenant livrées par des coursiers indépendants, qui bénéficient de l'avantage de pouvoir travailler quand et où ils le désirent", a réagi vendredi après-midi la direction de la société alors que le collectif des coursiers, soutenu par les syndicats, a annoncé plus tôt dans la journée qu'il ferait grève ce samedi dans cinq villes belges (Bruxelles, Liège, Anvers, Malines et Gand) et à Amsterdam. Un mouvement qui se répétera tous les samedis soirs si l'entreprise refuse de suspendre sa décision de faire passer tous les travailleurs sous statut indépendant au 1er février, ont averti les grévistes.

"Deliveroo offre l'activité flexible et bien rémunérée que nos coursiers partenaires demandent. En effet l'immense majorité d'entre eux nous indique que la flexibilité est ce qui compte le plus à leurs yeux. Le fait que de nombreuses personnes rejoignent notre plateforme actuellement est le constat de la popularité de cette activité, qui offre aux coursiers la liberté d'exercer où et quand ils le désirent. Par conséquent, nous continuerons de croître", leur a rétorqué Mathieu de Lophem, General Manager de Deliveroo Benelux. Selon ce dernier, les coursiers indépendants gagnent plus de 18 euros brut de l'heure, ce qui "correspond en moyenne à 6 euros brut de plus que pour les coursiers sous contrat avec la Smart", la coopérative qui permettait aux livreurs de bénéficier pour leurs heures effectuées d'une protection sociale et d'une assurance en cas d'accident. "Deliveroo est à l'écoute des coursiers. C'est pourquoi nous essayons constamment de rendre notre offre plus généreuse. Nous travaillerons avec eux et les autres acteurs concernés pour y arriver", a ajouté le responsable en réaffirmant que l'un des objectifs de Deliveroo est de faire entrer "le droit du travail dans le 21e siècle". (Belga)