Démission du gouvernement Michel - Le gouvernement avait décidé de ne pas poursuivre en cas de motion de méfiance

Selon la présidente de l'Open Vld Gwendolyn Rutten, il avait été convenu avec les partenaires du gouvernement minoritaire de ne pas poursuivre l'aventure si une motion de méfiance était annoncée. "Le PS et le sp.a ont déposé cette motion, un signe que vous ne voulez plus discuter", a-t-elle dit.

Mme Rutten a loué l'action du Premier ministre "parce qu'il a essayé jusqu'au dernier moment de maintenir son gouvernement sur pied". La présidente de l'Open Vld avait envoyé un tweet disant l'attachement des libéraux flamands au budget et au jobsdeal que le Premier ministre venait de soumettre à la concertation parlementaire. L'opposition de centre-gauche y a vu une forme de brouillard jeté sur l'ouverture du Premier ministre. "Il n'a jamais été question de former un nouveau gouvernement", a réagi Gwendolyn Rutten. La présidente de l'Open Vld a répété mardi soir qu'elle tenait au budget. Selon elle, il y avait un accord au sein du gouvernement pour le faire voter, et ne recourir aux douzièmes provisoires qu'après avoir constaté qu'il n'y avait, le cas échéant, pas de majorité pour le soutenir. La présidente de l'Open Vld regrette que l'agenda socio-économique du gouvernement Michel n'a pas pu être achevé. Elle en veut à la N-VA d'avoir poussé à des élections anticipées. "Lorsque vous mettez le confédéralisme sur la table, vous savez que le MR et l'Open Vld ne peuvent pas suivre". La patronne des libéraux flamands s'attend à ce que le Roi organise des consultations dans les prochains jours.