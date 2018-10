Demotte contraint de renoncer au sommet de la Francophonie en raison du budget 2019

(Belga) Le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Rudy Demotte n'assistera pas au 17e sommet de la Francophonie prévu ces jeudi et vendredi à Erevan (Arménie) en raison d'une élaboration plus compliquée que prévue du budget 2019 de la Fédération.

Le conclave budgétaire prévu ce mercredi matin entre les différents ministres du gouvernement n'a pu aboutir et se poursuivra dès lors ce jeudi, ce qui empêchera M. Demotte de se rendre à Erevan, a-t-on indiqué de source gouvernementale. Les discussions entre partenaires PS et cdH achoppent notamment sur le financement de politiques nouvelles pour l'année prochaine. Si M. Demotte ne se rendra pas en Arménie, le Premier ministre Charles Michel a lui confirmé ce déplacement où il retrouvera les différents chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres de l'OIF. (Belga)