Denis Ducarme à la présidence du MR ? "Les signaux sont au vert"

(Belga) Le ministre fédéral Denis Ducarme a confirmé, vendredi sur lalibre.be, son intention de se porter candidat à la présidence du MR, maintenant qu'un prétendant souvent cité ces dernières semaines, Willy Borsus, a rempilé au gouvernement wallon.

"Willy Borsus, avec l'Economie, a obtenu un portefeuille stratégique. J'avais en effet déclaré que je me porterais candidat si Willy ne souhaitait pas prendre la présidence. Depuis plusieurs heures, je reçois des appels très positifs à ce sujet au sein du parti. La voie est ouverte pour un débat interne. Les signaux sont au vert", indique M. Ducarme. Il ajoute vouloir travailler "dans l'écoute et dans la concertation afin que la transition au MR se déroule dans le dialogue" et annonce une série de contacts durant ce week-end. La formation des gouvernements en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles devrait permettre au MR de clarifier la manière dont il envisage la succession de Charles Michel, lui qui deviendra président du Conseil européen le 1er décembre prochain. Avec ceux de M. Borsus et Ducarme, les noms de Sophie Wilmès et Georges-Louis Bouchez avaient aussi été cités ces dernières semaines pour la présidence du MR, dont le premier président en 2002 fut le père de Denis Ducarme, feu Daniel Ducarme. (Belga)