Denis Ducarme déménage à Charleroi: "Le scrutin ne peut pas se limiter à un choix entre le PTB et le PS"

C'était dans l'air depuis un petit temps, c'est désormais officiel : le député fédéral MR Denis Ducarme déménage à Charleroi, peut-on lire samedi dans les journaux du groupe Sudpresse.



L'ancien ministre des Indépendants, toujours député et poids lourd du MR, arrive sur la scène politique communale carolo pour renforcer une équipe libérale en difficulté, avec trois axes principaux: les indépendants, la sécurité et le social.

Ces dernières semaines, Denis Ducarme avait beaucoup échangé avec d'autres responsables MR de la région comme Nicolas Tzanetatos, Caroline Taquin, Olivier Chastel ou encore Thomas Salden.

"J'ai aussi eu des discussions sur le plan privé et j'ai pu convaincre ma compagne de franchir le pas. Nous avons visité des appartements et nous en avons choisi un au cœur de la ville basse, où nous emménagerons début octobre", précise-t-il dans Sudpresse.

"Je viens pour m'impliquer, avec l'équipe déjà en place où le relationnel est excellent, dans la politique communale. Pour les électeurs, à Charleroi, le scrutin ne peut pas se limiter à un choix entre le PTB et le PS, accompagné de ses petits satellites que sont à l'heure actuelle Ecolo et le cdH. Charleroi n'appartient pas à Paul Magnette et nous allons reconstruire une alternative", ponctue-t-il.