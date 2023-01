Denis Ducarme dénonce le manque d'aide de la Belgique à l'Ukraine: "Nous sommes parmi les pays qui contribuent le moins"

Denis Ducarme était l'invité de Pascal Vrebos ce dimanche sur RTL TVI. Le député fédéral MR a notamment été interrogé sur la guerre en Ukraine. Pour le mandataire, la Belgique n'aide pas assez le pays agressé par la Russie et devrait en faire davantage. "La Russie, s'il y a un rapport de force, si on ne lui dit pas clairement les choses, elle pourra continuer sa volonté expansion", a déclaré Denis Ducarme.

Pascal Vrebos: La troisième Guerre mondiale a commencé, affirme l'essayiste Emmanuel Todd dans son dernier livre. Sommes-nous de plus en plus cobelligérants dans la guerre en Ukraine?

Denis Ducarme: Nous participons avec le gouvernement sur le plan humanitaire, mais également sur le plan de la fourniture d'armes.

Pascal Vrebos: On est cobelligérants à votre avis?

Denis Ducarme: Cobelligérants, non. Nous aidons naturellement un pays qui s'est fait attaquer par la Russie, on l'a vu le 24 février dernier. Mais nous sommes parmi les pays qui contribuent le moins sur le plan européen à l'aide à l'Ukraine. Nous sommes vraiment dans les pays européens qui, sur le plan militaire, contribuent le moins. Je le regrette.

Pascal Vrebos: Vous êtes au gouvernement (ndlr: le parti de Denis Ducarme fait partie de la coalition fédérale), vous pourriez secouer la ministre.

Denis Ducarme: Mais je l'ai déjà dit, et nous avons une réunion mardi avec une délégation ukrainienne qui se rend à la Chambre, et je le redirai. Je pense que nous devons faire un effort en matière de défense plus important. Ludivine Dedonder (ndlr: ministre de la Défense, du parti PS), je pense, doit être plus offensive. Elle doit accepter également que l'armée puisse donner un coup de main à la polie au niveau du port d'Anvers. Notre défense nationale doit aussi jouer parfois des rôles plus important sur le plan de la société.

Pascal Vrebos: Revenons à l'Ukraine. Que veulent vraiment les occidentaux et les Belges? Soutenir Zelensky jusqu'au moment où il reprendra la Crimée? Il faut que les Allemands donnent leurs fameux chars Leopard, alors que pour le moment ils ne sont pas pour?

Denis Ducarme: Ecoutez, tout le monde ne perçoit peut-être pas ça, je pense que certains oui. Mais il faut quand même comprendre que la Russie pourrait ne pas s'arrêter à l'Ukraine. Il faut quand même comprendre…

Pascal Vrebos: Donc il faut aller à l'affrontement?

Denis Ducarme: Il faut en tout cas soutenir l'Ukraine. Il faut savoir que la Russie, s'il y a un rapport de force, si on ne lui dit pas clairement les choses, naturellement elle pourra continuer sa volonté d'expansion. Donc il faut évidemment aider l'Ukraine à se libérer de la guerre. C'est pourquoi nous sommes engagés au niveau de l'Ukraine.

Suite aux propos de Denis Ducarme, nous avons mené quelques recherches. Il semble qu'effectivement la Belgique soit parmi les pays qui aident le moins l'Ukraine, comme l'indique cet article du Monde et ce tableau de L'Institut de Kiel pour l'économie mondiale. Pour pouvoir comparer des pays de tailles différentes, l'aide fournie est ramenée au PIB du pays.