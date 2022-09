Denis Ducarme: "J'ai tiré quelques fois sur un joint, et je n'ai pas trop mal tourné"

Denis Ducarme était l'invité de 7h50 de Bel RTL ce jeudi. Evoquant les problèmes de la Belgique avec le trafic de drogue à partir du port d'Anvers, et la grande instabilité sécuritaire et politique qui en découle, il a parlé de la dépénalisation du cannabis.

Ce serait un moyen de priver les trafiquants de drogue d'une partie de leurs revenus ?

"C'est un coup qui pourrait être porté à une partie de la mafia. Et c'est un débat que nous devons avoir: le cannabis est légalisé aux Pays-Bas, en Espagne ; une loi est en préparation au niveau de l'Allemagne. On sait que la consommation de cannabis n'est pas celle de l'héroïne de la cocaïne. Nous devons naturellement avoir un débat nuancé. Cette position est partagée par un certain nombre de collègues du MR".

Vous avez consommé du cannabis ?

"Oui, j'ai tiré quelques fois sur un joint quand j'avais 20 ans et vous voyez, je n'ai pas trop mal tourné ! Je fais de la politique, c'est vrai (rires), mais je n'ai pas trop mal tourné".