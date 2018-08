Denis Ducarme: "L'interdiction de la vente de glyphosate est imminente"

"L'interdiction de la vente de glyphosate aux particuliers n'est plus qu'une question de semaines", affirme dans La Libre Belgique lundi, le ministre fédéral de l'Agriculture Denis Ducarme (MR). Il répond à son collègue wallon de l'Environnement, Carlo Di Antonio (CDH), qui regrettait récemment que le produit puisse toujours être commercialisé, mais pas utilisé. L'utilisation de l'herbicide contesté glyphosate a été interdite par les régions, mais sa commercialisation est régie par l'exécutif fédéral. "Je rappellerai à M. Di Antonio que l'arrêté royal sur l'interdiction de la vente de glyphosate aux particuliers a été validé par le Conseil des ministres au premier semestre (le 25 mai, NdlR) et il a reçu un avis favorable du Conseil d'Etat", a réagi Denis Ducarme. "J'attends maintenant sa publication au 'Moniteur belge'. La décision est donc prise! L'entrée en vigueur de la mesure est imminente. C'est une question de semaines".

Il devrait être publié pour le 15 septembre au plus tard et entrer en vigueur dix jours après, selon son cabinet. Donc pour fin septembre au plus tard.