Ducarme remplace De Bue et Collignon remplace Dermagne au gouvernement wallon

Ministre fédéral de l'Agriculture, des Indépendants et des PME sous la législature précédente, le libéral Denis Ducarme débarque au gouvernement wallon où il remplacera Valérie De Bue au poste de ministre régional du Tourisme, de la Fonction publique, du Patrimoine et de la Sécurité routière.

Valérie De Bue devient quant à elle cheffe de groupe du MR à la Fédération Wallonie-Bruxelles, a annoncé jeudi matin le MR sur les réseaux sociaux. "Suite à la mise en place du gouvernement Vivaldi, il m'a semblé indispensable de redéployer le MR afin qu'il soit le plus efficace au service de nos concitoyens", a justifié le président des libéraux francophones, Georges-Louis Bouchez.

Valérie De Bue était arrivée à l'Elysette en juillet 2017, après le renversement de majorité provoqué par le cdH qui avait conduit au retour du MR au pouvoir au détriment du PS. Elle est alors nommée ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives. En septembre 2019, lorsque le nouveau gouvernement wallon est formé, elle conserve son poste de ministre régionale mais change de compétences, héritant du Tourisme, de la Fonction publique, du Patrimoine et de la Sécurité routière.

Ce jeudi, elle sera remplacée par Denis Ducarme, l'ancien ministre de l'Agriculture, des Indépendants et des PME qui glisse du fédéral à la Région.

Le casting du nouveau gouvernement De Croo aura donc un impact important sur l'exécutif régional puisqu'outre le départ de Valérie De Bue, on actera aussi celui du socialiste Pierre-Yves Dermagne, jusque là ministre des Pouvoirs locaux et du logement qui devient vice-Premier ministre en charge de l'Economie et du Travail.

A Namur, il sera remplacé par le bourgmestre de Huy et député wallon Christophe Collignon.

Les nouveaux ministres ne seront pas présents ce jeudi lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement régional, indique-t-on au cabinet du ministre-président Elio Di Rupo. Leurs prestations de serment devraient avoir lieu demain/vendredi matin au parlement wallon, une date qui reste toutefois à confirmer.