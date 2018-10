Denis Ducarme veut réformer le métier d'agent de joueur: il a discuté avec Stéphane Pauwels

Denis Ducarme, le ministre fédéral des Classes moyennes, des indépendants et des PME (entre autres), est un passionné de football. D'après le quotidien La Dernière Heure, il s'attache à réformer le milieu des agents de joueurs, au cœur des critiques depuis le début de l'affaire liée au football belge et impliquant notamment le sulfureux Mogi Bayat, mais aussi des arbitres, des joueurs et des entraîneurs.

Et pour ce faire, il a consulté… Stéphane Pauwels. "Je l’ai rencontré il y a quelques années dans les couloirs de RTL-TVI. J’ai beaucoup parlé de foot avec lui. Ce qu’il traverse n’enlève rien à son expertise sur le sujet. Je n’ai pas pour habitude d’ignorer les copains qui traversent des difficultés. C’est un des tout bons spécialistes que nous possédons en football. Son expertise est riche. Son livre, sorti en 2016, était assez visionnaire face à tout ce qu’on traverse aujourd’hui", a déclaré Denis Ducarme au quotidien, peu après une première rencontre, lundi dernier.

Stéphane Pauwels a écrit un livre en 2016: Zéro Pointé. Il y dénonçait entre autres le "système Bayat" qu'il qualifiait de "nauséabond". Stéphane Pauwels, suspendu à titre conservatoire par RTL Belgium, est en attente de son procès dans le cadre d'une affaire de homejacking.