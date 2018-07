Denis Ducarme fait une promesse aux pères indépendants: "Eux aussi, auront droit à un congé de paternité" (vidéo)

Pour l'instant, la Belgique n'octroie pas de congé de paternité aux pères indépendants. Seules les mères le perçoivent, et ce, avec 4 mois de retard par rapport aux employées salariées. Le ministre des Indépendants, Denis Ducarme (MR), affirme vouloir changer cette situation d'inégalité.

Les indemnités de congé de maternité versées pour les femmes indépendantes sont attribuées 4 mois après la naissance de l'enfant, contrairement aux indemnités versées aux employées qui les reçoivent, elles, bien plus rapidement. Le ministre des Indépendants, Denis Ducarme (MR), veut d'abord mettre un terme à cette première inégalité de traitement. "On va changer ça, a-t-il assuré au micro de notre reporter Nathan Gerlache. Avec Maggie De Block (ministre fédérale de la Santé, ndlr), on prend un arrêté royal pour que ces mères puissent également disposer d'un revenu mensuel lié à leur congé de maternité".





10 jours de congé pour les pères salariés. Et pour les indépendants?

Par ailleurs, le ministre veut que les pères indépendants jouissent des mêmes droits que les pères salariés. "Je veux aussi m'engager par rapport aux pères indépendants, poursuit-il. Aujourd'hui, il n'y a pas de congé de paternité pour les pères indépendants alors que les employés, les salariés, ont droit à dix jours. Je veux aussi me battre pour obtenir ce congé de paternité pour les indépendants. Il n'y a pas de raison qu'ils souffrent encore d'une inégalité telle que celle-là".