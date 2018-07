Départs en vacances: les routes seront très encombrées ce week-end

Le dernier week-end de juillet risque bien d'être synonyme d'embarras de circulation sur les routes des départs en vacances et des retours au pays, selon Touring, qui prévoit des "bouchons partout" lors de ce "week-end de chassé-croisé". Principal conseil: éviter le samedi (28 juillet) pour prendre la route dans le sens des départs.

Le samedi est en effet classé "rouge" dans les prévisions en ce qui concerne les routes françaises, allemandes, suisses, autrichiennes, italiennes et espagnoles. "Même les routes alternatives seront en surcharge", dans le sens des départs, prévient Touring, et il devrait être impossible d'éviter les embouteillages, quel que soit le moment de la journée.

Pour partir vers l'étranger, mieux vaut privilégier le dimanche, avec une circulation "chargée mais fluide" sauf dans le sud-est de la France, où ce sera plus encombré. Le lundi, et le jeudi précédant le week-end, sont également conseillés pour les départs. Pour les retours, les meilleurs jours sont le vendredi et le lundi, ainsi que le dimanche mais en moindre mesure, selon Touring. Dimanche soir, des files pourraient se former vers l'intérieur du pays.