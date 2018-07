Départs en vacances: premières files vers le sud

(Belga) Des embouteillages ont commencé à se former sur les principales routes à destination du sud, indiquent Touring et VAB samedi vers 08h00. Ce week-end est classé rouge sur le réseau routier européen dans le sens des départs et orange dans le sens des retours. Les plus gros ralentissements sont attendus entre 11h00 et 18h00.

En France, des files s'étirent sur la A7 Lyon-Orange. Vers 07h30, on comptait déjà 21 km de bouchons pour un temps d'attente estimé à une heure. Des embouteillages ont également été enregistrés sur la A1 Lille-Paris (15 minutes d'attente) et sur la A10 Paris-Bordeaux (10 minutes). Aux abords du le tunnel du Mont Blanc, le trajet des automobilistes est prolongé de 25 minutes, selon le VAB. En Allemagne, la circulation est chargée et des files commencent à s'allonger dans le sens des départs sur la A3 Cologne-Francfort-Nuremberg-Passau (30 minutes), la A8 Munich-Salzbourg (une heure) et la A1 Osnabruck-Hamburg. Le trafic est également ralenti en Suisse avant et après le tunnel du St-Gothard, en direction de l'Italie. Touring signale un délai d'attente d'une heure et cinquante minutes. Dans le sens des retours, la circulation est actuellement dense mais fluide. (Belga)